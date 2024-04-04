سورية: الجيش الإسرائيليّ يهاجم مواقع في ريفيّ القنيطرة ودرعا

أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، "32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 22 منها جوية و10 برية"

استهدف الجيش الإسرائيليّ بالصواريخ، ليل الأربعاء - الخميس، مواقع في ريفَيّ القنيطرة ودرعا، بعد إطلاق صواريخ من عدة مواقع في المنطقة الجنوبية باتجاه الجولان السوريّ المحتلّ، بحسب ما أكّد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: "سقطت قذائف في محيط قرية الرفيد وتل الفرس بريف القنيطرة، وتل الجابية بنوى بريف درعا، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن".

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، "32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 22 منها جوية و10 برية"، مشيرا إلى أن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 64 هدفا ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وتسببت تلك الضربات بمقتل 129 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 47 آخرين منهم بجراح متفاوتة، والقتلى، وفق المرصد هم؛ "21 من الجنسية الإيرانية من الحرس الثوري، و20 من حزب الله اللبناني، و12 من الجنسية العراقية، و28 من الميليشيات التابعة لإيران من الجنسية السورية، و10 من الميليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية، و38 من قوات النظام".

ولفت المرصد إلى "استشهاد 12 مدنيا، بينهم سيدتان بالاستهدافات الإسرائيلية، بالإضافة لإصابة نحو 20 منهم".

وأوضح أن "الاستهدافات توزّعت على الشكل التالي: 15 دمشق وريفها، و9 درعا، و3 حمص، و3 القنيطرة، و1 طرطوس، و1 على دير الزور، و1 حلب".

ويشير المرصد السوري إلى أن "إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات".