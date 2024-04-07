استهداف سفينة بصاروخين قبالة سواحل اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إن صاروخا سقط غير بعيد عن سفينة جنوب غرب مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

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وأبلغت الهيئة عن اقتراب صاروخين من السفينة.

وأوضحت أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترضت الصاروخ الأول، مضيفة أن "الثاني ارتطم بالمياه على مسافة من السفينة" التي "لم تبلغ عن أي أضرار وتم الإبلاغ عن سلامة الطاقم".

بدورها، قالت شركة الأمن البحري "أمبري" إن "سفينة استُهدفت... جنوب غرب الحديدة"، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.

ويأتي استهداف السفينة تزامنا مع هجمات يشنها الحوثيون ضد السفن المرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات العمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقولون إنّ هذه العمليات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

من جهتها، شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف كانون الثاني/يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن. وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.

وفي خطاب متلفز الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أنّ 37 شخصا قتلوا في أكثر من 400 غارة جوية شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن منذ مطلع العام.

وقال "ارتقى خلال العدوان الأميركي - البريطاني 37 شهيدا و30 جريحا"، دون أن يحدد ما إذا كان الضحايا هم مدنيون أم مقاتلون.

وتعهّد الحوثي مواصلة الهجمات على السفن في البحر الأحمر، قائلا إن مقاتليه نفذوا 34 هجوما في الشهر الماضي.

ونفذت معظم العمليات بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفي تشرين الثاني/نوفمبر احتجز الحوثيون السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.