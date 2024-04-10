بايدن: إسرائيل لا تسمح بإيصال مساعدات كافية إلى قطاع غزة

الرئيس الأميركي يقول إن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى غزة "غير كافية"، وذلك بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين نتنياهو؛ بايدن يدعو رئيس الحكومة الإسرائيلية للسماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الجهود الإسرائيلية لتعزيز وصول المساعدات لقطاع غزة "ما زالت غير كافية"، مشيرا إلى أن واشنطن "تنتظر وفاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتزاماته".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ودعا بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة من 187 يوما.

وقال بايدن، بعد أيام من اتصال شابه التوتر بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إنه كان "صريحًا وواضحًا مع نتنياهو في تأكيد أن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

في المقابل حض بايدن حركة حماس على الرد على مقترح تقدّم به الوسطاء لهدنة في غزة تشمل الإفراج عن الأسرى. وقال إن "الأمر يتعلق حاليًا بحماس، عليها المضي قدمًا بشأن المقترح الذي طُرح".