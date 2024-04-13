عقوبات إضافية على روسيا تطال المعادن

تشمل منع استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل روسي الصنع، والحد من تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرًا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، والحد من تداولها في بورصات المعادن العالمية.

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وفي بيان صادر عنها، الجمعة، ذكرت الخزانة الأميركية أن واشنطن وبالتنسيق مع روما قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألومنيوم والنحاس والنيكل.

وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل روسي الصنع، والحد من تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.

وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألومنيوم والنحاس والنيكل الروسية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان سويًا في هذا الخصوص "لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم".

بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية في بيان لها، أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألومنيوم والنحاس والنيكل. وأوضح البيان أن الحظر هذا يأتي ردًا على "الحرب غير القانونية" التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، وبهدف "تحييد قدراتها الحربية" هناك.

ولم يصدر رد فعل فوري على العقوبات من قبل موسكو.

%9 من الإنتاج العالمي

وبحسب تقرير لموقع RBC الأخباري الروسي، نشر اليوم، تنتج روسيا نحو 9% من الإنتاج العالمي للنيكل، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس، كما وتعد شركة "نوريلسك نيكل" أكبر منتج للنيكل في روسيا وفي العالم.

وبحسب المصدر استحوذت أوروبا نهاية عام 2022 على 47% من مبيعات الشركة، في حين بلغت نسبة مبيعاتها إلى أميركا الشمالية والجنوبية 15%، وإلى "رابطة الدول المستقلة" حوالي 8%.