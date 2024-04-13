قتلى في حادث الطعن بمركز للتسوق في أستراليا

نقلت التقارير المتداولة عن شهود عيان أن الناس كانوا مرتبكين للغاية وكانوا يركضون ويصرخون حيث كان رجلاً يطعن الناس في الطوابق السفلى.

أفادت تقارير إعلامية بمقتل ستة أشخاص على الأقل، من بينهم سيدة وابنها، في حادث الطعن بمركز التسوق في منطقة بوندي في سيدني الاسترالية، اليوم السبت.

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ونقلت عن مصدر في الشرطة، غير مصرح له بالتحدث علنًا، إن "الكثيرين" في حالة حرجة. وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على المجرم؛ ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الطلقة قاتلة.

وأظهرت منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا تهرب مع احتشاد خدمات الطوارئ في المركز، كما وتظهر ما لا يقل عن سبع سيارات إسعاف وست سيارات شرطة خارج مركز التسوق.

ونقلت التقارير المتداولة عن شهود عيان أن الناس كانوا مرتبكين للغاية وكانوا يركضون ويصرخون حيث كان رجلاً يطعن الناس في الطوابق السفلى.

وأضافوا أنه :تم سماع ثلاث طلقات نارية وبدأ الجميع في الصراخ.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تم إجلاء مئات الأشخاص من مركز تسوق في سيدني بعد طعن مشتبه به، حسبما أفادت وسائل إعلام استرالية.

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن عملية الشرطة جارية ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

( يتبع...)