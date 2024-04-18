مليار شخص في إفريقيا يفتقرون لأنماط غذائيّة صحيّة

"ما تزال معدلات الجوع في ارتفاع، فأكثر من مليار شخص في القارة الإفريقية لا يتوفرون على أنماط غذائية صحية".

صرّح مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) شو دونيو، اليوم الخميس، بأن أكثر من مليار شخص في قارة إفريقيا (من أصل نحو 1.5 مليار نسمة) يفتقرون إلى أنماط غذائية صحية.

وجاء حديث دونيو في كلمة له خلال افتتاح الدورة 33 لمؤتمر "الفاو" الإقليمي لإفريقيا، الذي تستضيفه العاصمة المغربية الرباط على مدى ثلاثة أيام.

وقال إنه "قبل 10 سنوات صدر إعلان مالابو لعام 2014 بشأن النمو والتحول الزراعي المتسارع من أجل الرخاء المشترك وتحسين سبل العيش، وأكد القادة الأفارقة على التزام بالقضاء على الجوع".

وأضاف: "لكن بعد 10 سنوات، ما زالت معدلات الجوع في ارتفاع، فأكثر من مليار شخص في القارة الإفريقية لا يتوفرون على أنماط غذائية صحية".

و"رغم التحديات العديدة"، مضى دونيو قائلا: "ما زلت متفائلا بخصوص الفرص التي تلوح في الأفق".

وذكر أن "إفريقيا تنعم بموارد طبيعية كبيرة، وتمتلك إمكانيات استثنائية، وبها أكبر مساحة زراعية بالمقارنة مع القارات الأخرى".

ومتوجها إلى الحضور، زاد دوينو بأنه "يمكن ترجمة الرغبة السياسية.. ومستقبل إفريقيا بين أيديكم من خلال اعتماد شراكات دولية".

ويشارك في المؤتمر مندوبون من جميع أنحاء إفريقيا، بينهم وزراء الزراعة ومسؤولون آخرون عن تحويل النظم الغذائية، مثل المالية والتجارة والصناعة والغابات والصيد البحري والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، وفق بيان للمنظمة.

ويمثل هذا المؤتمر، حسب الفاو، "فرصة كبيرة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي".