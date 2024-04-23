الحرب على غزة: تصعيد الاحتجاجات في الجامعات الأميركية.. اعتصامات وإضراب واعتقالات

تصاعدت حركة الاحتجاجات في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية المُدمّرة على قطاع غزة، الإثنين، بالتزامن مع تصاعد حملة قمع الشرطة وإدارات الجامعات هذه الحراكات بين فصل واعتقال وتنكيل.

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي مع إقامة مخيم تضامن مع غزة في حرم جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، قبل أن تتسع لتشمل جامعات أخرى مثل جامعة نيويورك (NYU) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ويال وغيرها.

ويطالب المشاركون في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، بقطع العلاقات بين الجامعة والاحتلال الإسرائيلي على خلفية الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر على قطاع غزة، والكارثة الإنسانية التي تسببت بها.

الاعتصام في جامعة كولومبيا (Getty images)

وشكّلت الجامعات ميدانا رئيسيا للنقاش والتحركات على خلفية الحرب، خصوصا في ظل الدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وأمرت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، الإثنين، بأن تعطى الدروس عبر الإنترنت، بعد اضطرابات شهدها حرم الجامعة، بينما امتدت الاحتجاجات إلى غيرها في الولايات المتحدة، وذلك تحديا لقرار الطلاب بالاعتصام والاحتجاج على الدعم الأميركي لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي رسالة مفتوحة إلى أسرة جامعة كولومبيا، أشارت شفيق إلى ضرورة "إعادة إطلاق" الدروس. وقالت "مدى الأيام الأخيرة، كانت هناك العديد من الأمثلة على الترهيب والسلوكيات القائمة على المضايقات في حرمنا".

وأضافت "اللغة المعادية للسامية، حالها حال أي لغة أخرى تستخدم لإيذاء وتخويف الناس، غير مقبولة وسيتم اتّخاذ إجراءات مناسبة. من أجل خفض التصعيد في مشاعر الضغينة ومنحنا جميعا فرصة التفكير في الخطوات المقبلة، أعلن أن جميع الدروس ستعطى عبر الإنترنت الإثنين".

الاعتصام في جامعة كولومبيا (Getty images)

وبدأ المتظاهرون حراكهم الاحتجاجي الأسبوع الماضي، داعين الجامعة لفض علاقتها بالشركات المرتبطة بإسرائيل، وإلغاء نشاطات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية.

وتم توقيف أكثر من مئة منهم بعدما دعت سلطات الجامعة الشرطة للحضور إلى الحرم الجامعي الخاص، الخميس، في خطوة يبدو أنها أدت إلى تصعيد التوتر ودفعت عددا أكبر من الأشخاص للمشاركة في التحرك نهاية الأسبوع.

وقالت ميمي إلياس، وهي طالبة في العمل الاجتماعي تمّ توقيفها سابقا، لوكالة "فرانس برس" الإثنين "سنبقى في مكاننا الى أن يتحدثوا إلينا ويستمعوا لمطالبنا".

وتابعت "لا نريد معاداة السامية أو الإسلاموفوبيا (رهاب الإسلام). نحن هنا من أجل أن يكون الجميع أحرارا".

ورأى أستاذ الدراسات الكلاسيكية في الجامعة، جوزيف هاولي، أن كولومبيا استخدمت "الوسيلة الخاطئة" من خلال استدعاء الشرطة الى حرمها، وهو ما ساهم في "جذب عناصر أكثر تطرفا ليسوا جزءا من احتجاجات الطلاب".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات امتدت إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ميشيغن فيما تم توقيف 47 شخصا على الأقل خلال تظاهرة في جامعة يال، الإثنين.

قمع الاعتصام في جامعة كولومبيا (Getty images)

وذكرت شفيق بأنها ستنشئ مجموعة عمل تضم موظفي الجامعة في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة التي تجذب الطلاب وغيرهم على حد سواء.

وكتبت "علت أصوات خلافاتنا في الأيام الأخيرة. استغلها أفراد غير مرتبطين (بجامعة) كولومبيا قدموا إلى الحرم من أجل أجنداتهم الخاصة وضخموا هذه التوترات".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، دان، الأحد "معاداة السامية"، مؤكدا أن "لا مكان لها على الإطلاق في حرم الجامعات، ولا في أي مكان آخر في بلادنا".

وفي تصريحات للصحافيين الإثنين، أكد الرئيس الأميركي أنه يدين "الاحتجاجات المعادية للسامية"، مضيفا "لكنني أدين كذلك أولئك الذين لا يفهمون ما الذي يحصل مع الفلسطينيين"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية بهذا الشأن.

وأبدى رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامر، الأحد، شعوره بـ"الرعب والاشمئزاز" من التقارير عن يُسمى بمعاداة السامية، مؤكدا أن الشرطة "لن تتردد في توقيف كل من يتبيّن أنه يقوم بمخالفة القانون".

لكنه شدد على أن "جامعة كولومبيا هي مؤسسة تعليمية خاصة مقامة على أراضٍ خاصة، ما يعني أن شرطة نيويورك لا يمكنها التواجد ضمن حرمها ما لم يتمّ طلب ذلك من قبل مسؤولي الجامعة".

والإثنين، نشرت شرطة نيويورك العشرات من عناصرها في حرم جامعة نيويورك لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين ومعادين للاحتلال والحرب، وتحدثت تقارير صحافية أميركية عن توقيف عدد من أساتذة الجامعة وطلابها.