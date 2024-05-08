وزير الدفاع الأميركي: نراجع بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن واشنطن "تراجع حاليا بعض شحنات المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح"، وأكد أن البيت الأبيض "علق شحنة من الذخائر شديدة الانفجار إلى إسرائيل في ظل الأحداث الحالية"، جنوبي قطاع غزة.

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وقال: "ملتزمون بشكل مطلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، يجب ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين"، وأضاف أن "واشنطن كانت واضحة بأن على إسرائيل وضع المدنيين برفح في الحسبان عند التفكير بشن عملية عسكرية".

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