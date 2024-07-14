الحوثيّون: 3 غارات أميركية بريطانية على الحديدة غربي اليمن

ذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بغارتين".

مؤيّدون للحوثي بمظاهرة ضد الحرب على غزة (Getty Images)

أعلنت جماعة "الحوثي"، مساء الأحد، أن الطيران الأميركي البريطاني، استهدف بثلاث غارات محافظة الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين في خبر مقتضب، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مطار الحديدة الدولي بغارتين".

وأضافت القناة أن الطيران ذاته "شن غارة واحدة على منطقة البحيسي في مديرية اللحية (شمال) بمحافظة الحديدة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الأميركي أو البريطاني.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الجماعة استهداف محافظة حجة غرب اليمن، بغارة أميركية بريطانية.

وتُعدّ الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أكثر المحافظات اليمنية التي تعرضت لغارات أميركية بريطانية، منذ بدء عمليات الدولتين في اليمن مطلع العام الجاري.

كما تُعدّ الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا وثلاثة موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا وعددا من الجزر على البحر الأحمر.

وتشنّ إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.