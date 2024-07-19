بلينكن: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تقترب من خط النهاية

بلينكن: "القضية راهنا تتمثل في القدرة على إنهاء المفاوضات حول عدد من النقاط الحساسة والتي لم تصادق عليها حماس بعد".

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تقترب من خط النهاية.

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وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو "أعتقد أننا على بعد بضعة أمتار وأننا نتجه إلى خط النهاية للحصول على اتفاق يؤدي إلى وقف لإطلاق النار ويعيد الرهائن إلى ديارهم، ويضعنا على سكة أفضل في محاولة لبناء سلام واستقرار دائمين".

وأضاف "ثمة مسائل لا تزال تتطلب حلا، (مسائل) برسم التفاوض. وهذا بالضبط ما نقوم به"، مذكرا بأن كلا من إسرائيل وحماس وافق على الاتفاق الإطار الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع عدة.

وتابع بلينكن "القضية راهنا تتمثل في القدرة على إنهاء المفاوضات حول عدد من النقاط الحساسة والتي لم تصادق عليها حماس بعد".

وبعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب المدمرة على قطاع غزة، لا تزال المفاوضات بشأن وقف اطلاق النار متعثرة.

وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن "بلوغ خط النهاية" بالنسبة إلى وقف النار "ليس كافيا"، مشددا على ضرورة بلورة "خطة واضحة لمرحلة ما بعد الحرب بهدف تجنب السقوط في الفوضى".