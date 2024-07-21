زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غواتيمالا

وقع الزلزال عند الساعة 8,53 مساء (02,53 ت غ) أمس السبت، وكان مركزه على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق مدينة خالابا وعلى عمق 265,5 كيلومترا، وفقا لمركز المسح الأميركي.

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات غواتيمالا على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، وشعر به سكان السلفادور ونيكاراغوا. ولم يُبلّغ وقوع إصابات أو أضرار في الدول الثلاث.

ووقع الزلزال عند الساعة 8,53 مساء (02,53 ت غ) أمس السبت، وكان مركزه على بعد ثمانية كيلومترات جنوب شرق مدينة خالابا وعلى عمق 265,5 كيلومترا، وفقا لمركز المسح الأميركي.

من ناحيته أعلن معهد رصد الزلازل في السلفادور أن قوة الزلزال بلغت 5,9 درجات، بينما سجل مرصد نيكاراغوا قوته عند 5,2 درجات.

ولم تبلغ سلطات الحماية المدنية في دول أميركا الوسطى الثلاث عن إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية.

تقع أميركا الوسطى على "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة من النشاط التكتوني المكثف الذي يمتد على طول الساحل الغربي للأميركيتين وعبر حوض المحيط الهادئ.