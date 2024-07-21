موسكو تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم، عن سيطرتها على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلة قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة على الرغم من الخسائر الكبيرة.

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في إطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة على الرغم من الخسائر الكبيرة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن "وحدات مجموعة الغرب حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".

وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في شباط/ فبراير 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.

ومنذ الخريف الفائت، يواجه الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العديد والعتاد هجمات روسية على طول خط الجبهة الممتد نحو ألف كلم.

وسيطرت القوات الروسية في الشرق على العديد من البلدات في الأسابيع الاخيرة. وتركز راهنا في منطقة دونيتسك على بلوغ مدينتي نيويورك وتوريتسك.