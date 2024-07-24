واشنطن تعلن تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن

قالت في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية، بتدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة (لم تسمها) يسيطرون عليها في اليمن".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأربعاء، تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت في بيان عبر منصة "إكس": "خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية، بتدمير ثلاث منصات إطلاق صواريخ تابعة للحوثيين في منطقة (لم تسمها) يسيطرون عليها في اليمن".

وأضافت أنه "تقرر أن منصات إطلاق الصواريخ هذه تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية".

وتابعت "سنتكوم": "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، وأهدافا في الأراضي الإسرائيلية.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخّل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.