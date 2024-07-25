بوتين يبحث مع بشار الأسد في موسكو التصعيد في الشرق الأوسط

قال بوتين للأسد خلال اللقاء: "لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها"، مضيفا: "أنا مهتم جدًا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل، لسوء الحظ، إلى التفاقم،

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة موسكو، التصعيد في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما أمس الأربعاء، في إطار زيارة غير معلنة أجراها الأسد إلى موسكو، بحسب بيان صادر عن الكرملين، صباح اليوم الخميس، أرفقه بمقطع فيديو من اللقاء.

ونقل البيان عن بوتين قوله للأسد خلال اللقاء: "لدينا الفرصة للحديث عن منظومة علاقاتنا بأكملها".

وتابع بوتين: "أنا مهتم جدًا بمعرفة رأيكم حول كيفية تطور الوضع في المنطقة ككل، والذي يميل، لسوء الحظ، إلى التفاقم، وهذا ينطبق أيضًا على سورية بشكل مباشر".

ووفق الكرملين، قال بوتين للأسد: "آمل أن نتمكن من مناقشة علاقاتنا التجارية والاقتصادية أيضًا... وهناك اتجاهات واعدة فيها".

من جانبه، قال الأسد إن زيارته "تتزامن مع الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "مر بلدانا خلال العقود الماضية باختبارات صعبة للغاية".

وتابع: "حافظت العلاقات بين بلدينا على الثقة (المتبادلة)، وهذا مؤشر على نضج شعبينا"، وفق المصدر ذاته.

كما قال: "في ظل الأحداث التي يشهدها العالم أجمع والمنطقة الأوراسية، فإن اجتماعنا اليوم يعتبر بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل تطورات الأوضاع، والآفاق والسيناريوهات المحتملة"، بحسب بيان الكرملين.

ولم ينقل البيان الروسي تفاصيل الاجتماع وما تم التوصل إليه.