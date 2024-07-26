كاليفورنيا: حريق غابات يجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

لم تكشف التحقيقات إلى الآن الأسباب الّتي أدّت إلى اندلاع حريق "بارك فاير"، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا...

تواصل فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة جهودها للسيطرة على حريق غابات يتمدّد سريعًا ممّا أجبر أكثر من 3500 شخص على مغادرة منازلهم، وفق السلطات.

واندلع حريق "بارك فاير" مساء الأربعاء في اليوم الأخير من موجة حرّ ضربت المنطقة.

ونشرت فرق الإطفاء أكثر من 1150 عنصرًا لمكافحة الحريق الّذي لم تتمّ السيطرة عليه إلّا بنسبة ثلاثة بالمئة، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

والخميس حتّى الساعة 12,00 بالتوقيت المحلّيّ (19,00 ت غ) كان الحريق قد اجتاح 28930 هكتارًا، وفق الإدارة.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إنّ أكثر من 3500 شخص أخلوا ديارهم في المنطقة.

وتقع بلدة تشيكو الّتي يتهدّدها الحريق على بعد نحو 20 كلم إلى الغرب من بلدة بارادايز الّتي دمّرها في العام 2018 حريق غابات قضى فيه 85 شخصًا.

ولم تكشف التحقيقات إلى الآن الأسباب الّتي أدّت إلى اندلاع حريق "بارك فاير"، وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وتمّ توقيف رجل يبلغ 42 عامًا يشتبه بأنّه أشعل الحريق "بعدما شوهد رجل مجهول يدفع سيّارة تشتعل فيها النيران" إلى موقع قريب من المكان الّذي اندلع فيه الحريق، وفق بيان للمدّعي العامّ في مقاطعة بوتي مايك رامزي.

وبحسب البيان فقد احترقت السيّارة بالكامل ممّا أدّى لانتشار النيران الّتي أشعلت "بارك فاير".

والخميس أصدرت الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة تحذيرًا من تفاقم خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخيّة، لا سيّما هبوب الرياح وانخفاض الرطوبة.

ويقول العلماء إنّ موجات الحرّ المتكرّرة هي علامة على ظاهرة الاحتباس الحراريّ المرتبطة بتغيّر المناخ الناجم عن اعتماد البشريّة على الوقود الأحفوريّ.

وتأتي الحرارة الخانقة الّتي تجتاح الولايات المتّحدة حاليًّا في أعقاب شهر حزيران/يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، وفق مرصد كوبرنيكوس الأوروبّيّ.