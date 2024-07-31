إيران تهدد إسرائيل بالرد على اغتيال هنية.. خامنئي: "من واجبنا الثأر لدمائه"

خامنئي: "نعتبر أنه من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

هددت طهران من خلال تصريحات رسمية صدرت عن المرشد الأعلى والرئيس الإيراني والحرس الثوري، بالرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، التي نسبت لإسرائيل، فيما أعلنت عن الحداد لمدة 3 أيام في أنحاء البلاد.

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وقال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "بهذا العمل جر النظام الصهيوني المجرم والإرهابي على نفسه أشد العقاب".

وتابع "نعتبر أنه من واجبنا الثأر لدماء هنية التي سفكت على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وذكر مستشار خامنئي للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن "عملية اغتيال هنية لا قيمة لها عسكريا، وقريبا يد الانتقام الصعب ستطاول الكيان الصهيوني".

وأضاف "الكيان الصهيوني سيدفع الثمن باهظا على جريمة اغتيال هنية، التي ستهيئ الظروف لتسريع انهيار الكيان الصهيوني".

وكتب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في منشور على منصة "إكس": "ستدافع الجمهورية الإسلامية في إيران عن سلامة أراضيها وشرفها وعزتها وكرامتها، وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على فعلهم الجبان"، واصفا هنية بـ"القائد الشجاع".

وذكر الحرس الثوري الإيراني، أن "هذه الجريمة أظهرت أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين، وبغض النظر عن القواعد والأنظمة الدولية، لم تقم بأي إجراء للتغطية على الإخفاقات المشينة لحرب غزة التي استمرت 9 شهور، والتي أدت إلى القتل الجماعي".

وأشار إلى أنه "لا شك أن جريمة النظام الصهيوني هذه ستواجه ردا قاسيا ومؤلما من جبهة المقاومة القوية والضخمة وخصوصا إيران، وبركة جهود شهيد القدس إسماعيل هنية ستساعدهم في الدفاع عن القضية وحقوق الأمة الفلسطينية".

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان، عن الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد استشهاد هنية.