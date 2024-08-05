الخارجية الإيرانية: لا يحق لأحد أن يمنعنا من الرد على اغتيال هنية

شدد كنعاني على أنه "اتخذنا الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة ونتوقع من مجلس الأمن موقفا، وطهران لديها الحق في تأديب الكيان الصهيوني وردعه وإيقاف جرائمه".

كنعان: طهران ستستخدم حقها الذاتي في الدفاع عن أمنها (Getty Images)

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "لا يحق لأحد أن يمنع إيران من الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي وسندافع عن أمننا وأمن أصدقائنا ومنطقتنا".

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وأعتبر الدبلوماسي الإيراني في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، اليوم الإثنين، أن "اغتيال هنية ينتهك القوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي محاسبة المعتدي"، قائلا إن "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية".

وشدد كنعاني على أنه "اتخذنا الإجراءات الحقوقية والسياسية اللازمة ونتوقع من مجلس الأمن موقفا، وطهران لديها الحق في تأديب الكيان الصهيوني وردعه وإيقاف جرائمه".

وأضاف إننا "نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أمننا الوطني وسيادتنا على أراضينا، وعلى العالم أن يندد بالإرهاب ويتخذ إجراءات لمحاسبة الكيان الصهيوني".

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: من حق إيران أن تؤدب الكيان الصيهوني على جريمته في اغتيال إسماعيل هنية

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ـن "طهران ستستخدم حقها الذاتي في الدفاع عن أمنها والقيام برد قوي ورادع".

ولفت إلى أن "دول عدة تواصلت مع معنا وشرحنا مواقفنا المبنية على القواعد الدولية ولسنا بصدد التصعيد في المنطقة".

قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني سيدرك خطأه بقتل هنية في طهران عندما يتلقى ضربة قوية وقاصمة

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إسرائيل من أنها ستتلقى "ردا قاصما" على اغتيال هنية فجر الأربعاء خلال زيارته للعاصمة طهران.

وقال سلامي في كلمة خلال مراسم تكريم صحافيين في جامعة الثورة الإسلامية: "الكيان الصهيوني اغتال رجلا مجاهدا (هنية) كان يطالب بحقوق شعب".

وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي أخطأ في حساباته باغتيال هنية، وسيتلقى الكيان ردا قاصما".

وتابع، نحن أمام أحداث مختلفة وهي في تزايد؛ في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع".