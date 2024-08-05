بلينكن: إيران وحزب الله قد يهاجمان إسرائيل خلال 24 إلى 48 ساعة

أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا للحد من هجمات إيران وحزب الله قدر الإمكان، ومن ثم كسر دائرة التوترات المتصاعدة من خلال كبح رد الفعل الإسرائيلي على رد إيران.

أبلغ وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نظرائه لدى دول مجموعة السبع "G7"، بأن إيران وحزب الله قد يبدأن مهاجمة إسرائيل خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة؛ حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأميركي.

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ونقل "أكسيوس" عن 3 مصادر، لم يسمها، قولها إن بلينكن أبلغ نظرائه هاتفيا عن اعتقاد الولايات المتحدة بأن إيران وحزب الله سيشنان هجوما على إسرائيل.

وأبلغ بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع بأنه من غير الواضح كيف سترد إيران على إسرائيل على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ولا التوقيت الدقيق للهجمات، لكن قال إن الهجوم "قد يبدأ خلال الـ24 أو 48 ساعة القادمة".

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا للحد من هجمات إيران وحزب الله قدر الإمكان، ومن ثم كسر دائرة التوترات المتصاعدة من خلال كبح رد الفعل الإسرائيلي على رد إيران.

ودعا بلينكن وزراء خارجية مجموعة السبع إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران وحزب الله وإسرائيل لإظهار ضبط النفس، وذكر أن الزيادة في عدد القوات الأميركية في المنطقة يأتي لأغراض دفاعية.

وأوضح الموقع الأميركي نقلا عن مصدر شهد على اتصالات بلينكن مع نظرائه أن الوزير الأميركي "بدا محبطا" أثناء اطلاعه الوزراء على آخر المحادثات مع إسرائيل بشأن تبادل الأسرى في غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بحث بلينكن هاتفيا مع وزراء خارجية دول مجموعة السبع "الحاجة الملحة" لخفض التوترات في الشرق الأوسط.

وناقش الوزراء الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتترقب إسرائيل ردا من إيران وحزب الله، حيث رفعت حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، بعد اغتيال هنية في طهران فجر الأربعاء، وإعلان الجيش الإسرائيلي قبله بساعات اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شكر.