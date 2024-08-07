"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم، الأربعاء، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 13 آب/ أغسطس الجاري، على خلفية تصاعد التوتر بالمنطقة.

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وقالت في بيان "استنادا إلى تحليل الشركة الأمني ​​الحالي، تعمل مجموعة ’لوفتهانزا’ مرة أخرى على تعديل خدماتها إلى الشرق الأوسط: جرى تعليق جميع الرحلات الجوية إلى عمان وبيروت وأربيل وطهران وتل أبيب حتى 13 آب/ أغسطس الجاري".

وأضافت "تقدم ’لوفتهانزا’ للمسافرين المتأثرين بالتعليق خيار إعادة الحجز أو إلغاء رحلتهم مجانًا".

وتابعت "يمكن للمسافرين من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت غير المتأثرين بالإلغاء والذين حجزوا في/ قبل تاريخ السفر 20 آب/ أغسطس إلغاء حجزهم مجانا على أساس إعفاء من السفر".

وأعلنت "لوفتهانزا" الخميس الماضي تمديد تعليق الطيران إلى مطار "بن غوريون" باللد حتى 8 آب/ أغسطس بدل الموعد السابق المحدد في 5 من الشهر نفسه.

كما أكدت في حينه، أن الرحلات الجوية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تم تمديدها حتى 12 آب/ أغسطس، بدل 5 من الشهر نفسه.

وأعلنت العديد من الشركات الدولية تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في الأيام القادمة بعد تقارير عن رد إيراني مرتقب على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي.

كما تترقب تل أبيب ردا من حزب الله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال فؤاد شكر، بقصف استهدف مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 تموز/ يوليو الماضي.