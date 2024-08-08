أنقرة: أمير قطر يبحث مع إردوغان التطوّرات الإقليميّة والعالميّة

بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين تركيا وقطر، والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

بحث الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، التطورات الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.

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جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري زيارة عمل إلى العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، تناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين تركيا وقطر، والهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والعالمية.

وقال أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: "لقائي بالرئيس إردوغان، يأتي في إطار تنسيق جهودنا بشأن التطورات في المنطقة وتحدياتها المتزايدة"، مشيرا إلى أنه يأتي "في إطار مساعينا لخفض التصعيد والتوصل لحل لوقف الحرب على غزة".

وقال إردوغان إن إسرائيل وعبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أظهرت مرة أخرى أنها لا تنوي التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن تركيا تواصل العمل من أجل التوصل إلى حل يرسي السلام والهدوء الدائمين في المنطقة، وأنها تعتزم بالتعاون مع قطر زيادة الجهود الرامية لتحقيق نتائج في هذا الصدد.

وذكر الرئيس التركي أن إسرائيل تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة من خلال هجماتها في كل من الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وشدّد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي المتزايد في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، لفت إدوغان إلى عزم تركيا التام على الارتقاء بالتعاون مع قطر إلى مستويات أعلى في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والثقافية، وخصوصا العلاقات الاقتصادية.

وذكر أن التضامن بين البلدين سيتعزز من خلال الخطوات التي سيتم اتخاذها في الفترة القادمة.