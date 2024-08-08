الجيش الأميركي: دمرنا مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ للحوثيين

الجيش الأميركي يقول إنه دمر مسيرتين ومحطة تحكم وصواريخ باليستية بحرية تابعة للحوثيين في اليمن، وذلك عقب إعلان الجماعة استهداف المدمرتين "كول" و "لابون"، وسفينة "انتهكت الشركة المشغلة لها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة"، بعدد من الصواريخ المسيرة والباليستية.

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأميركية الوسطة (سنتكوم)، اليوم الخميس، تدمير طائرتين مسيّرتين ومحطة تحكم أرضية و3 صواريخ تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية خلال الساعات الـ24 الماضية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقالت "سنتكوم"، في منشور على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير طائرتين من دون طيار ومحطة تحكم أرضية".

كما تمكنت القوات، وفق البيان، من "تدمير ثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".

وقالت"سنتكوم" أن "هذه الأسلحة شكلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، معتبرة أن "سلوك الحوثيين الخطير يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 7 أغسطس/آب



خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير طائرتين بدون طيار ومحطة تحكم أرضية وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من ايران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.



شكلت هذه… pic.twitter.com/2bKOvZoyyG — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 7, 2024

ومساء أمس، الأربعاء، أعلن الحوثيون أن الجماعة استهدفت السفينة "كونتشيب أونو" بعدد من الصواريخ الباليستية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى مدمرتين أميركيتين في خليج عدن.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن القوات الجوية في الجماعة استهدفت المدمرة الأميركية "كول" بعدد من الطائرات المسيرة، والمدمرة الأميركية "لابون" بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف سريع أن سفينة الحاويات "كونتشيب أونو" التي ترفع علم ليبيريا استُهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في البحر الأحمر. في حين قالت "كونتشيبس مانجمنت" التي تتخذ من أثينا مقرا لها، إن :السفينة وطاقمها بخير ولم تقع أي حادثة تؤثر على عملياتها".

وقال مسؤول أميركي أيضا إنه لا توجد بيانات أو معلومات تؤكد ادعاء الحوثيين بتعرض سفينتين حربيتين لهجوم.

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحرين الأحمر والمتوسط وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وأجبر هذا شركات الشحن على تحويل مسار السفن إلى رحلات أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الأفريقية وأجج أيضا مخاوف إزاء احتمال اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 307 أيام.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وأسفرت عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا، ضمن تحالف دولي تقوده واشنطن منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في كانون الثاني/ يناير الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.