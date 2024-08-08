بايدن: لست واثقا من حصول انتقال سلمي للسلطة إذا خسر ترامب الانتخابات

بايدن البالغ 81 عاما والذي انسحب من السباق الرئاسي في تموز/يوليو، معلنا دعمه ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، قال إن تلميحات ترامب خلال الحملة إلى أنه لن يتقبّل الخسارة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" إنه "غير واثق على الإطلاق" من حصول انتقال سلمي للسلطة إلى كامالا هاريس، إذا خسر دونالد، انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، وفق مقتطف بث الأربعاء.

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وبايدن البالغ 81 عاما والذي انسحب من السباق الرئاسي في تموز/يوليو، معلنا دعمه ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة عن الحزب الديموقراطي، قال إن تلميحات ترامب خلال الحملة إلى أنه لن يتقبّل الخسارة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وفي المقابلة التي ستبثها الشبكة الأميركية كاملة الأحد، قال بايدن "إذا خسر ترامب، فلست واثقا على الإطلاق" من أن انتقال السلطة سيكون سلميا.

وأضاف "إنه يعني ما يقول ونحن لا نأخذه على محمل الجد. إنه يعني ذلك عندما يقول إذا خسرنا فسيكون هناك حمام دم".

وخلال حملته هذا العام، تطرّق بايدن مرارا إلى واقعة اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بعد فوز المرشح الديموقراطي بانتخابات 2020.

كذلك تطرق مرارا إلى تحذير ترامب حرفيا من "حمام دم" إذا خسر الانتخابات، علما بأن المرشح الجمهوري قال إن تصريحه كان في سياق الحديث عن استيراد السيارات الكهربائية من الصين.

إلا أن ترامب بقي مصرا على اعتبار أن انتخابات 2020 سُرقت منه، وفي المقابلة مع "سي بي اس" اتهم بايدن الرئيس السابق بالسعي لكي يتولى حلفاء له مناصب أساسية في لجان انتخابية في ولايات أميركية للتلاعب بالفرز، في حال تكرر سيناريو خسارة المرشح الجمهوري.

وقال بايدن "لا يمكن أن يكون حبك للبلاد مشروطا بفوزك".

ولطالما اعتبر بايدن أن خصمه يشكل تهديدا للديموقراطية الأميركية.

وأحيانا تستعيد هاريس هذه المقولة، لكنها تركز أكثر على رؤية إيجابية في حملتها التي أعادت تنشيط الديموقراطيين، وجمعت ملايين الدولارات، ومنحتها تقدما على ترامب في الاستطلاعات.