بظلّ ردّ إيرانيّ مُحتمَل: واشنطن تعلن وصول طائرات "إف ـ 22" للشرق الأوسط

يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، قرب بيروت.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، اليوم الخميس، وصول طائرات من طراز "إف ـ 22 رابتور" إلى المنطقة، كجزء من تعزيزات أميركية، لمواجهة تهديدات إيران، والجماعات المدعومة من قبلها.

وقالت "سنتكوم": "وصلت مقاتلات إف-22 رابتور التابعة للقوات الجوية الأميركية إلى منطقة مسؤوليتنا، في 8 آب/ أغسطس الجاري".

وجاءت الخطوة كجزء من تحركات تموضع القوات الأميركية في المنطقة، وللتعامل مع "التهديدات" التي تشكلها إيران والجماعات التي تدعمها، بحسب البيان نفسه.

طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "F-22 رابتور" (Getty Images)

يأتي ذلك فيما تتزايد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران في عملية إسرائيلية، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، مع دعوة دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان، وتعزيز واشنطن وجودها العسكري في المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنه في ضوء "احتمال التصعيد الإقليمي من جانب إيران أو شركائها ووكلائها"، أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن "بإدخال تعديلات على الموقف العسكري الأميركي، بهدف تحسين حماية القوات الأميركية، وزيادة الدعم للدفاع عن إسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للرد على شتى الحالات الطارئة".

وقال البنتاغون، قبل يومين، إن الولايات المتحدة ستنشر مزيدا من السفن الحربية، التي "تحمل صواريخ بالستية دفاعية" و"سربا إضافيا من الطائرات الحربية" لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

ويعيد التوتر الراهن الى الأذهان المخاوف من التصعيد في مطلع نيسان/أبريل، حين اتهمت إيران إسرائيل بشن ضربة جوية دمرت مبنى قنصليتها في دمشق، ما أدى الى مقتل ضباط في الحرس الثوري.

وردت طهران في حينه بهجوم غير مسبوق على إسرائيل باستخدام مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ. وأكدت إسرائيل وحلفاؤها في حينه أنهم تمكنوا من إسقاط الغالبية العظمى منها.

في مؤشر على القلق المتزايد، أوقف العديد من شركات الطيران رحلاته إلى مطار بيروت.

والإثنين الماضي، أجرى قائد القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم) مايكل كوريلا، اليوم الإثنين، مباحثات في إسرائيل، على وقع مخاوف من احتمال اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 304 أيام على قطاع غزة.