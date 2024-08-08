ترامب: الولايات المتحدة في أخطر وضع أمنيّ واقتصاديّ ممكن... قريبون جدا من حرب عالمية ثالثة

شدّد ترامب على أن "الولايات المتحدة في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا"، مضيفا: "نحن قريبون جدا من حرب عالمية... بلدنا يمر بخطر كبير، وهو اندلاع حرب عالمية ثالثة".

قال الرئيس الأميركيّ السابق، دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديًّا وأمنيًّا، عادّا أن العالم "قريب جدا من حرب عالمية".

وتعهّد ترامب، بـ"انتقال سلمي" للسلطة، مبديا أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الأميركي، جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته، في حال حصولها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة، وهذا ما حصل في المرة الماضية"، على رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول، بعد خسارته أمام بايدن.

وأضاف: "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة".

وقال ترامب، إنّ "الولايات المتحدة في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا"، مضيفا: "نحن قريبون جدا من حرب عالمية... بلدنا يمر بخطر كبير، وهو اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأضاف: "لدينا أسوأ وضع على الحدود في التاريخ، وهناك أكثر من 20 مليون مهاجر غير نظامي في فترة إدارة بايدن".

وتابع ترامب: "لو كنت رئيسا للولايات المتحدة، لم تكن لتحدث هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ولما اجتاحت روسيا أوكرانيا".

مهاجمة هاريس

وهاجم ترامب نائبة الرئيس بايدن، كامالا هاريس، منافسته في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، قائلا إنها "لا تملك الكفاءة وتريد فتح الحدود وتخفيض تمويل الشرط".

وذكر ترامب أن "هاريس تعارض منح الأسلحة لإسرائيل وكانت سيئة مع الشعب اليهودي وإسرائيل".

وأضاف أن "هاريس لا تحترم الشعب اليهودي وأي يهودي يصوت لصالحها عليه الخضوع لفحص لقواه العقلية"، على حدّ قوله.

وعدّ ترامب أن هاريس "هي نائب الرئيس الأقل شعبية في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أنه يرى أنها "بعيدة عن الرئاسة ولا يمكنها أن تفوز".

وفي حين شدّد ترامب على أنه "لا يمكن السماح للصين باستغلال الولايات المتحدة كما حدث في السابق"، قال: "أعتقد أنه سيكون لدينا علاقات رائعة مع الصين".

هاريس وترامب يوافقان على إجراء مناظرة

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شبكة "‘يه بي سي" الأميركية، الخميس، أن المرشّحة الديمراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري ترامب، قد وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 أيلول/ سبتمبر، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

وأوردت القناة عبر منصة "إكس" "أكدت كل من نائبة الرئيس هاريس والرئيس السابق ترامب مشاركتهما في مناظرة عبر ايه بي سي".

وقبل انسحابه من السباق الرئاسي، تطرّق بايدن خلال حملته هذا العام، مرارا إلى واقعة اقتحام مناصرين لترامب مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بعد فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات 2020.

كذلك تطرق مرارا إلى تحذير ترامب حرفيا من "حمام دم" إذا خسر الانتخابات، علما بأن المرشح الجمهوري قال إن تصريحه كان في سياق الحديث عن استيراد السيارات الكهربائية من الصين.

إلا أن ترامب بقي مصرا على اعتبار أن انتخابات 2020 سُرقت منه، وفي مقابلة مع "سي بي إس" اتهم بايدن الرئيس السابق، بالسعي لكي يتولى حلفاء له مناصب أساسية في لجان انتخابية في ولايات أميركية للتلاعب بالفرز، في حال تكرر سيناريو خسارة المرشح الجمهوري.

وقال بايدن: "لا يمكن أن يكون حبك للبلاد مشروطا بفوزك". ولطالما عدّ بايدن أن خصمه يشكل تهديدا للديمقراطية الأميركية.