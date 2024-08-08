مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة

قالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية غير الحكومية، يوم الأربعاء، إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.

أعلنت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، اليوم الخميس، أن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

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وأوضحت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على منصة "إكس" إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان إنسانيًا في جوهره".

One of our Palestinian colleagues, Nadi Sallout, was killed tonight near Deir al-Balah, Gaza. He was an integral member of our warehouse team from the early days of our response in Rafah and a humanitarian at his very core. We are still learning the details of this tragedy, but… pic.twitter.com/XlBmenqYig — World Central Kitchen (@WCKitchen) August 7, 2024

وقالت المنظمة إنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت ثلاث ضربات جوية شنها جيش الاحتلال واستهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.