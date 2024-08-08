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08/08/2024 - 08:37

مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" تعلن مقتل أحد موظفيها في غزة

قالت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية غير الحكومية، يوم الأربعاء، إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.

مؤسسة

(Getty Images)

أعلنت مؤسسة "ورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، اليوم الخميس، أن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة، وذلك بعد أربعة أشهر من مقتل سبعة من موظفيها في ضربات إسرائيلية أثارت إدانة واسعة النطاق.

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وأوضحت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، أن الموظف يدعى نادي السلوت.

وقالت في منشور على منصة "إكس" إنه كان "عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان إنسانيًا في جوهره".

وقالت المنظمة إنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما قُتل. وذكرت أنه قُتل قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت ثلاث ضربات جوية شنها جيش الاحتلال واستهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، ما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا.

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