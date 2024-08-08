يونس يعود إلى بنغلادش لتشكيل حكومة مؤقتة

تم تشكيل هذه الحكومة التي سيقودها الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاما، في أعقاب مظاهرات واحتجاجات التي تم قمعها ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة.

يصل محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام إلى بنغلادش، اليوم الخميس، حيث سيتولى رئاسة الحكومة المؤقتة التي ستؤدي اليمين الدستورية على الفور، على أن تتولى مهمة قيادة "عملية ديموقراطية" نحو انتخابات سريعة.

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وتم تشكيل هذه الحكومة التي سيقودها الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 84 عاما، في أعقاب مظاهرات واحتجاجات التي تم قمعها ما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وفرار رئيسة الحكومة المخلوعة الشيخة حسينة.

وقال قائد الجيش الجنرال وقر الزمان، إن من المقرر أن يؤدي يونس اليمين الدستورية الخميس "حوالى الساعة الثامنة" مساء خلال مراسم "بحضور حوالى مئة شخص مبدئياً".

وقال القائد العسكري في خطاب متلفز موجه للأمة إنه "واثق" من أن محمد يونس سيكون "قادرا على قيادة عملية ديموقراطية جيدة سنجني ثمارها".

من جهته، استقل يونس الذي دعا مواطني بنغلادش إلى "الهدوء"، طائرة من مطار رواسي في باريس متوجها إلى بلاده عبر دبي.

وقال في بيان "أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف".

وتعهد في مقال نشره في مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، بأنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة"، مضيفاً أنه ينبغي على الشباب "ألا ينشغلوا بتصفية الحسابات، كما فعل كثر في حكوماتنا السابقة".

كذلك، دعا طارق الرحمن رئيس حزب بنغلادش الوطني بالإنابة، وهي حركة المعارضة الرئيسية للنظام السابق، إلى إجراء انتخابات "في أقرب وقت ممكن"، في كلمة وجهها عبر الفيديو إلى حشد كبير في دكا، من منفاه في لندن الذي لجأ إليه خلال ولاية الشيخة حسينة.

وسهلت عودة محمد يونس إلى بلاده تبرئته في محكمة استئناف من تهمة انتهاك قانون العمل. وكانت إدانته أمام المحكمة الابتدائية في كانون الثاني/يناير، الحكم الوحيد الصادر ضده في أكثر من مئة دعوى جنائية تستهدفه، ويعتبر المدافعون عنه أن أهدافها سياسية.

واتخذ قرار تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين، وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة "طلبة ضد التمييز" التي نظمت التظاهرات في مطلع تموز/يوليو، بحسب بيان للرئاسة.

وكان الخبير الاقتصادي المعروف بإخراج ملايين الاشخاص من الفقر بفضل مصرفه الرائد لتمويل المشاريع الصغيرة، على خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته "بامتصاص دم الفقراء".

وحل الرئيس محمد شهاب الدين البرلمان، الثلاثاء، وأمر الاثنين بالافراج عن الذين اوقفوا خلال التظاهرات والسجناء السياسيين.

وفي إشارة أخرى إلى العمل على خفض حدّة التوترات، قدم قائد الشرطة المعين حديثا في بنغلادش محمد معين الإسلام الأربعاء، اعتذارا عن سلوك رجال الشرطة خلال الاحتجاجات الدامية وتعهد بإجراء تحقيق "محايد" بشأن أعمال القتل.

وأعلن أيضا أنه طلب من وحدات الشرطة إنهاء إضرابها والعودة إلى العمل، الخميس، تزامنا مع عودة يونس لترؤس الحكومة.

كذلك، أقال الرئيس قائد الشرطة الوطنية كما أجرى الجيش تعديلات شملت خفض رتبة عدد من كبار الضباط ممن يعدون مقربين من حسينة.

وقتل 432 شخصاً على الأقل خلال الحركة الاحتجاجية، بينهم 122 شخصا على الأقل الإثنين الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر الشرطة والحكومة ومصادر طبية.

بدأت الاضطرابات الشهر الماضي على شكل احتجاجات ضد توزيع الوظائف الحكومية بموجب نظام محاصصة، تستفيد منه شرائح اجتماعية وعائلات معينة، قبل أن تتصاعد إلى مطالبة حسينة بالتنحي.

فازت الشيخة حسينة التي تولت السلطة في 2009، بولاية خامسة في كانون الثاني/يناير بعد انتخابات من دون معارضة حقيقية.

وفي النهاية تبرأ منها الجيش وفرت بطائرة هليكوبتر الإثنين إلى جهة مجهولة.