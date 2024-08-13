أوكرانيا تعلن السيطرة على 74 بلدة في روسيا

أبلغ سيرسكي الرئيس الأوكراني خلال المكالمة "حتى اليوم، تقدمت قواتنا في بعض المناطق بمقدار 1 إلى 3 كيلومترات".

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أن قوات بلاده سيطرت على 74 بلدة في الأراضي الروسية، بعد هجوم مفاجئ شنته الأسبوع الفائت ودفع عشرات آلاف المدنيين إلى الفرار.

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وكان حاكم منطقة كورسك حيث بدأت كييف هجوما قبل أسبوع، قد قال الإثنين إن أوكرانيا تسيطر على 28 بلدة.

وكتب زيلينسكي على "تلغرام": "رغم معارك صعبة وكثيفة، يستمر تقدم قواتنا في منطقة كورسك (...) أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة".

وأضاف أن أوكرانيا تمكنت من "تجديد" أعداد أسرى الحرب الروس لمقايضتهم بجنودها و"الاستعداد لخطواتنا التالية مستمر".

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهره وهو يجري مكالمة بالفيديو مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي.

وأبلغه سيرسكي خلال المكالمة "حتى اليوم، تقدمت قواتنا في بعض المناطق بمقدار 1 إلى 3 كيلومترات".

وأضاف أن أوكرانيا سيطرت في اليوم الأخير على "40 كيلومترا مربعا من الأراضي"، بعدما أعلن الإثنين أن قواته تسيطر على حوالي ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية.

وتابع سيرسكي "القتال مستمر على طول الجبهة. الوضع تحت السيطرة رغم شدة القتال".

وأطلق الجيش الأوكراني هجوما مباغتا ضد روسيا الثلاثاء الماضي، سيطر فيه على بلدات روسية في حملة عابرة للحدود هي الأكبر ضد الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي الهجوم بعد نحو سنتين ونصف على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلى خلفية عدم تحقيق أي من الطرفين اختراقا حقيقيا عند خطوط المواجهة.

وبدأ الهجوم بعيد الشروق في السادس من آب/ أغسطس نحو الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي (2:30 بتوقيت غرينتش)؛ وفق رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف.

وعبر نحو ألف جندي إلى منطقة كورسك الروسية القريبة من بلدة سودجا بمؤازرة 11 دبابة على الأقل وأكثر من 20 مدرعة؛ وفق التقديرات الروسية.

ولم يدل بوتين بأي تعليق علني على الهجوم منذ السابع من آب/ أغسطس حين أعلن أن أوكرانيا تمارس "استفزازا واسع النطاق" في كورسك.

وقال بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون الروسي وقائعه الإثنين "إنهم يطلقون عشوائيا مختلف أنواع الأسلحة بما في ذلك الصواريخ على مبان مدنية ومنازل سكنية وسيارات إسعاف"، وأعلن أنه سيعقد اجتماعا للمسؤولين الأمنيين لتنسيق الرد.

وقالت روسيا في التاسع من آب/ أغسطس إنها بصدد إرسال مزيد من القوات والأسلحة إلى منطقة كورسك، بما فيها "قاذفات صواريخ ومدافع نقالة".