بولندا توقع عقدا بتسعة مليارات يورو لشراء 96 مروحية أباتشي أميركية

بولندا توقع على اتفاق نهائا مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 96 مروحية قتالية من طراز أباتشي؛ قيمة الصفقة "تبلغ 10 مليارات دولار" أي 9,14 مليارات يورو.

وقّعت بولندا اليوم، الثلاثاء، اتفاقا نهائيا مع شركة "بوينغ" الأميركية لشراء 96 مروحية قتالية من طراز "أباتشي"، وفق ما أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك كاميش.

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وسرّعت بولندا عملية تحديث قواتها المسلحة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022.

وقال الوزير إنها "عملية شراء تاريخية... تشمل 96 مروحية هجومية وقتالية فائقة الحداثة من طراز أباتشي AH-64E Apache"، مضيفا أن قيمة الصفقة "تبلغ 10 مليارات دولار" أي 9,14 مليارات يورو.

وهذا الاتفاق هو الأحدث في سلسلة العقود التي وقعتها بولندا مع الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.

والجمعة، أعلنت وارسو اتفاقا لشراء مئات من صواريخ AIM-120C AMRAAM، ثم أعلنت الإثنين توقيع عقد لإنتاج 48 من قاذفات صواريخ باتريوت الأميركية التصميم.

وبصفتها دولة مجاورة وداعما قويا لأوكرانيا، ستخصص بولندا هذا العام أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، وهو مبلغ يقارب 33 مليار دولار، أي ضعف نسبة 2% التي طلبها حلف شمال الأطلسي.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع مروحيات أباتشي العام الماضي.

وقال كوسينياك كاميش إن الاتفاق "يغيّر وجه عمليات الجيش البولندي ويكمل" المشتريات السابقة.

وتنص الصفقة أيضا على تزويد الجيش البولندي بمعدات صيانة ودعم تقني وتدريب وأجهزة محاكاة الطيران وقطع غيار.