المعارضة تتهم مادورو بـ"اللعب بأرواح ملايين" الفنزويليين

صرّح غونزاليس أوروتيا في شريط فيديو نشر على الشبكات الاجتماعية "أناشد نيكولاس مادورو: احترم إرادة الشعب الفنزويلي، أنت تلعب بأرواح ملايين المواطنين!"، مطالبا إياه بـ"إتاحة حصول انتقال".

اتهم إدموندو غونزاليس أوروتيا، مرشح المعارضة الفنزويلية الذي ادعى الفوز في الانتخابات الرئاسية في 28 تموز/ يوليو، الرئيس نيكولاس مادورو الذي أُعلِن فوزه في هذا الاقتراع بأنه "يلعب بأرواح ملايين" الناس من خلال عرقلة "الانتقال السياسي".

وقال غونزاليس أوروتيا في شريط فيديو نشر على الشبكات الاجتماعية "أناشد نيكولاس مادورو: احترم إرادة الشعب الفنزويلي، أنت تلعب بأرواح ملايين المواطنين!"، مطالبا إياه بـ"إتاحة حصول انتقال".

وأضاف أن "اقتصاد البلاد يتدهور أكثر فأكثر بمرور كل يوم من دون حل سياسي، وهذه المأساة هي مسؤوليتك. من دون انتقال سياسي في فنزويلا، لا توجد أي فرصة لجذب استثمارات كبيرة".

وتابع غونزاليس أوروتيا أن "فنزويلا تستحق مستقبلا من الاستقرار والازدهار والسلام. لكن لتحقيق ذلك، من الضروري احترام إرادة الشعب والسماح بالانتقال إلى حكومة يمكنها استعادة الثقة وفتح الأبواب أمام التنمية الاقتصادية".

وكان المجلس الانتخابي الوطني في فنزويلا قد أعلن أن مادورو حصد 52% من الأصوات وفاز بولاية رئاسية ثالثة من ست سنوات، دون أن يقدم نتائج مفصلة.

وتقول المعارضة إن مرشحها غونزاليس أوروتيا وهو دبلوماسي متقاعد يبلغ 74 عاما، فاز في الانتخابات على مادورو بفارق كبير، وفقا لإحصاءاتها الخاصة.

وقال غونزاليس أوروتيا، أمس الخميس، على منصة إكس أنه فاز في الانتخابات "بغالبية ساحقة".

ويختبئ غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة منذ أن اتهمهما مادورو بالسعي إلى إثارة "انقلاب" والتحريض على "حرب أهلية".

وأدت تظاهرات مناهضة لمادورو في فنزويلا إلى مقتل 25 شخصا حتى الآن، وجرح العشرات وتوقيف أكثر من 2400 شخص.

ورفضت المعارضة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول أميركا اللاتينية نتائج الانتخابات.