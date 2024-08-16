سفارة طهران بلبنان: قادرون على مهاجمة إسرائيل من أي نقطة بإيران

ذكرت السفارة الإيرانية، أن "هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران، وهي تزرع الرعب في قلوب الأعداء، يمكننا إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية".

علّقت سفارة طهران لدى بيروت، اليوم الجمعة، على فيديو نشره "حزب الله" اللبناني يظهر فيه منشأة عسكرية جديدة تحت الأرض، بالتأكيد على أن بلادها تتمتع بقدرة على "مهاجمة العدو من أي نقطة" بإيران.

وقالت السفارة الإيرانية عبر منصة "إكس"، معقّبة على فيديو "عماد 4" الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله، قائلة: "في اللغة الفارسية، نطلق على المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال: مدن الصواريخ".

وأضافت أن "هذه المدن الصاروخية موجودة في جميع أنحاء جغرافية إيران، وهي تزرع الرعب في قلوب الأعداء، يمكننا إذا لزم الأمر، مهاجمة العدو من أي نقطة في الجمهورية".

وسبق أن كشف "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق الجمعة، عن منشأة عسكرية باسم "عماد 4" تحوي أنفاقا ضخمة وراجمات صاروخية كبيرة.

وبثّ الإعلام الحربي للحزب عبر تلغرام، فيديو قصيرا يظهر منشأة "عماد 4" من الداخل، التي تحوي عددا من راجمات الصواريخ وتجهيزات عسكرية في أنفاق ضخمة تحت الأرض.

واللافت في الفيديو حجم المنشأة ومداها الكبير تحت الأرض، حيث تتحرك راجمات الصواريخ بين الأنفاق، وتجول عناصر الحزب بدرّاجاتهم النارية داخلها.

وأوضح الإعلام الحربي أن "المنشأة ليست فقط بعيدة عن القدرات الاستعلامية المعادية (الإسرائيلية)، بل أيضا توفر الحماية حيال الاستهدافات المعادية".

وأُرفق بالفيديو تصريح سابق للأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، قال فيه إن صواريخ المقاومة تُغطّي كامل الأراضي في البلاد، "من كريات شمونة شمال إلى إيلات جنوب".

وظهرت في الفيديو صورة لعماد مغنية، المسؤول العسكري بالحزب الذي اغتيل في سورية عام 2005، والذي خلفه فؤاد شُكر، الذي اغتالته إسرائيل في بيروت، في 30 تموز/ يوليو الماضي.