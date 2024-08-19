العفو الدولية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الألمانية ضد مؤيدين لفلسطين

أعرب فرع المنظمة في ألمانيا في منشور عبر منصة إكس، الإثنين، عن "بالغ القلق" إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عنف الشرطة ضد المتظاهرين. وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ضد ضباط الشرطة".

طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء "تحقيق مستقل في عنف الشرطة الألمانية"، ضد محتجين شاركوا في مظاهرة مؤيدة لفلسطين، جرت في العاصمة برلين يوم 17 آب/ أغسطس الجاري.

وأعرب فرع المنظمة في ألمانيا في منشور عبر منصة إكس، الإثنين، عن "بالغ القلق" إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وأشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة ضد ضباط الشرطة".

وظهر في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام الشرطة الألمانية العنف ضد من شاركوا في مظاهرة 17 آب/ أغسطس.

ويظهر في المشاهد اعتقال الشرطة شابا، وطرحه أرضا وضربه بقوة.

يذكر أن منطقة كروزبرغ التابعة للعاصمة الألمانية برلين، شهدت يوم 17 آب/ أغسطس الجاري، مظاهرة تضامنية مع فلسطين.

وبدعم أميركي، تشنّ إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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