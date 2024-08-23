استطلاع: 73% من البريطانيين قلقون من صعود اليمين المتطرف

كشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس" للأبحاث بعنوان "بريطانيا المنقسمة" بين 9 - 12 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 1100 شخص تراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما، عن زيادة شدة المخاوف بشأن كثير من القضايا.

متظاهرون في بريطانيا، مؤخّرا (Getty Images)

أعرب 73 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجري في بريطانيا عن قلقهم من صعود اليمين المتطرف في البلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس" للأبحاث بعنوان "بريطانيا المنقسمة" بين 9 - 12 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 1100 شخص تراوح أعمارهم بين 16 و75 عاما، عن زيادة شدة المخاوف بشأن كثير من القضايا.

ووفقا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه "إيبسوس"، فإن 85 بالمئة من المشاركين قالوا إن هناك انقساما في البلاد، و83 بالمئة أن الاقتصاد البريطاني في مستوى ينذر بالخطر.

وأكد 84 بالمئة منهم أنهم قلقون بشأن سلامة الناس في المناطق التي شهدت أعمال عنف يمينية متطرفة.

ولفت المشاركون إلى فشل شركات التواصل الاجتماعي، التي كانت هدفا لانتقادات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في تناول الأحداث.

وبلغت نسبة من وجدوا شركات التواصل الاجتماعي ناجحة 12 بالمئة، وفيما اعتبرها 60 بالمئة غير ناجحة .

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع، أعرب 73 بالمئة عن قلقهم بشأن الديمقراطية في البلاد.

يذكر أن الاستطلاع أُجري بعد أعمال العنف اليمينية المتطرفة التي بدأت في البلاد نهاية يوليو/ تموز واستمرت نحو أسبوع.