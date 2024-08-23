رفع المستوى الأمني في قاعدة للأطلسي في ألمانيا بسبب "تهديد محتمل"

هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية في مدينة كولونيا المجاورة كانت أغلِقت موقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه.

رفع حلف شمال الأطلسي المستوى الأمني في قاعدته الجوية في غيلينكيرشن غربي ألمانيا بسبب "تهديد محتمل"، حسبما أعلنت القاعدة في بيان على منصة إكس، اليوم الجمعة.

وذكرت أن القرار اتخذ "بناء على معلومات لأجهزة الاستخبارات".

وأرسِل جميع الموظفين "غير الأساسيين" إلى منازلهم في إجراء احترازي.

وجاء في البيان أن "سلامة موظفينا هي أولويتنا القصوى. العمليات مستمرة كما هو مخطط لها".

يأتي هذا الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من حادثة في قاعدة عسكرية في مدينة كولونيا المجاورة كانت أغلِقت موقتا بعد الاشتباه بعملية تخريب في إمدادات المياه. لكن الجيش الألماني أشار لاحقا إلى أن نتائج الاختبارات أظهرت أن مياه الصنابير غير ملوثة.

وفي واقعة أخرى، حاول شخص دخول قاعدة لحلف الأطلسي في بلدة غلسنكيرشن في غرب ألمانيا الأسبوع الماضي وفق ما أعلن الحلف في بيان.

وبعد إغلاقها، رفعت القاعدة التابعة لحلف شمال الأطلسي مستوى التأهب الأمني وأجرت فحوصا روتينية لإمدادات المياه، لكنها أشارت إلى عدم وجود أسباب تدعوها للقلق بشأن الإمدادات.

وألمانيا، الحليف الرئيسي لكييف، في حال تأهب قصوى تحسبا لأي أعمال تخريب وهجمات على المنشآت العسكرية في البلاد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي نيسان/ أبريل أوقف رجلان من أصل ألماني روسي للاشتباه في تجسسهما لمصلحة روسيا والتخطيط لهجمات في ألمانيا بما في ذلك على منشآت تابعة للجيش الأميركي لتقويض الدعم العسكري لأوكرانيا.