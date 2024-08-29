استطلاع: أكثر من نصف الأميركيين يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل

يعتقد 53% من المشاركين في الاستطلاع أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل يجب أن تُقيَّد بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أنه يجب تقييد المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

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وكشف استطلاع الرأي الذي أجراه "مجلس العلاقات العالمية في شيكاغو"، أحد المراكز الفكرية البارزة في الولايات المتحدة، عن بيانات هامة تتعلق بمواقف الأميركيين تجاه الأزمة الإنسانية في غزة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ووفقًا للاستطلاع الذي نشرت نتائجه الخميس، يعتقد 61% من الأميركيين أن الولايات المتحدة تلعب دورًا "بناءً وإيجابيًا" في الشرق الأوسط، رغم الانتقادات المحلية والدولية التي تتعرض لها بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل.

وأظهرت بيانات الاستطلاع المتعلقة بإسرائيل وغزة، أن أكثر من نصف الأميركيين يوافقون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، لكنهم يرون أنه يجب "تقييد هذا الدعم" من خلال الأخذ بعين الاعتبار المدنيين الفلسطينيين.

ويعتقد 53% من المشاركين في الاستطلاع أن المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل يجب أن تُقيَّد بحيث لا تُستخدم ضد الفلسطينيين.

من جهة أخرى، عبّر 60% من المشاركين عن دعمهم لاستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل حتى يتم تحرير الأسرى.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 30% من الأميركيين يعتقدون أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل مفرط. ويعتقد 34% من المشاركين أن الإدارة الحالية تقدم مساعدات عسكرية كثيرة جدا لإسرائيل.

كما أشار ثلث المشاركين إلى أنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة لا تقدم مساعدة كافية لغزة.