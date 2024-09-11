مناظرة رئاسية أولى: ترامب يشن هجوما لاذعا وهاريس تتهمه ببث الفوضى

قال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين... إسرائيل ستزول"، لترد عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنها دعمت إسرائيل طوال حياتها.

تحدت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، بخوض مناظرة تلفزيونية ثانية بعد تلك التي جرت بينهما ليل الثلاثاء في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا عبر شبكة "إيه بي سي".

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وقالت حملة هاريس في بيان انتقدت فيه أداء الرئيس السابق "نائبة الرئيس مستعدة لمناظرة ثانية. هل دونالد ترامب مستعدّ؟".

واعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية أن المناظرة التي خاضها ضد منافسته الديموقراطية هاريس عبر "إيه بي سي"، كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق"، متّهما مذيعين الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيز ضده.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اعتقد أنّ هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".

ومساء الثلاثاء، انطلقت المناظرة الرئاسية الأولى بين هاريس وترامب في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وبدأ المرشحان المناظرة بالحديث عن ملف الاقتصاد، حيث تحدثت هاريس عن خططها لخفض الضرائب، قائلة "أنا ابنة الطبقة المتوسطة ولدي خطة لتحسين المستوى المعيشي وخفض الضرائب".

واتهمت المرشحة الديموقراطية منافسها الجمهوري ترامب الرئيس السابق بالسعي "لقسمة" البلاد من خلال تأجيج التوترات العرقية.

واعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية أن "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت نائبة الرئيس رئيسة للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أن إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين... إسرائيل ستزول"، لترد عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنها دعمت الدولة العبرية طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وقالت هاريس "أعتقد أنّها لمأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يصبح رئيسا حاول باستمرار، طوال حياته المهنية، استخدام العرق لقسمة الشعب الأميركي".

وقالت هاريس مخاطبة ترامب "أنت لن تكون سوى لقمة سائغة" لبوتين، مؤكّدة أنّه لو كان ترامب رئيسا اليوم "لكان بوتين يجلس حاليا في كييف، ولكانت أنظاره متّجهة نحو بقية أوروبا، بدءا من بولندا".

وأضافت "لماذا لا تخبر 800.000 أميركي بولندي هنا في بنسلفانيا بمدى السرعة التي ستستسلم بها تحت شعار خدمة وما تعتقد أنه صداقة مع... دكتاتور سيبتلعك لقمة سائغة".

واتهمت المرشحة الديموقراطية منافسها الجمهوري بأنه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب "من المهم تذكير الرئيس السابق: أنت لا تخوض الانتخابات ضد جو بايدن، أنت تخوضها ضدي"، وذلك بعد أن هاجم المرشح الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته الذي انسحب من السباق الرئاسي في تمّوز/يوليو ورشّحها مكانه.