بقيمة 164 مليون دولار: واشنطن تقر صفقة مقطورات دبابات لإسرائيل

من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وأن تشمل صفقة البيع آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.

أقرت وزارة الخارجية الأميركية، بيع "مقطورات دبابات" ثقيلة ومعدات ذات صلة لاستخدامها في المجال العسكري بقيمة 164.6 مليون دولار لإسرائيل.

وأفادت "وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي" الأميركية في بيان، أمس الخميس، بأنه تم تقديم الشهادة الضرورية لإبلاغ الكونغرس الأميركي بقرار البيع.

وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وأن تشمل صفقة البيع آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، وأدوات ومعدات السائقين، والمستندات الفنية، ودعم البرامج اللوجستية.

يُشار إلى أن الموافقة على هذه الصفقة جاءت تزامنا مع نقاشات حول مطالبات بإطلاق تحقيق مستقل في مقتل الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أزغي أيغي، من قِبل قنّاص إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.