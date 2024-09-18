تركيا: شكوى جنائية ضد إسرائيل بشأن مقتل الناشطة عائشة نور

أشارت الشكوى الجنائية إلى أن "الجنود الإسرائيليين المتمركزين على تل قريب من منطقة الحدث، بدؤوا بالرد باستخدام القوة ضد المشاركين في الاحتجاج".

قدمت "جمعية محامون بلا حدود" التركية، شكوى جنائية ضد إسرائيل، بتهمة "القتل العمد" في قضية مقتل الناشطة الأميركية - التركية عائشة نور أزغي إيغي، بنيران قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الجمعية في طلب الشكوى الجنائية المقدم إلى مكتب المدعي العام في أنقرة، اليوم الأربعاء، إن "إيغي شاركت في تظاهرة في بلدة بيتا بفلسطين مع نشطاء من عدة دول في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، من أجل الاحتجاج على القمع الإسرائيل المنهجي".

وأشارت إلى أن "الجنود الإسرائيليين المتمركزين على تل قريب من منطقة الحدث، بدؤوا بالرد باستخدام القوة ضد المشاركين في الاحتجاج".

وذكرت أن "القوات الإسرائيلية ألقت أولا الكثير من الغاز المسيل للدموع على المنطقة، ثم بدأت باستخدام الرصاص الحقيقي ضد المحتجين".

ولفتت إلى أن إحدى الرصاصات أصابت رأس أيغي المشاركة في الاحتجاج، ونقلت إلى أحد المستشفيات المحلية في مدينة نابلس، لكنها توفيت بعد وقت قصير.

وأدرجت الجمعية في طلبها إفادات نشطاء آخرين بوصفهم شهودا، لا سيما الناشطة الأسترالية هيلين ماريا أوسوليفان التي كانت مع إيغي لحظة قتلها.

وأوضحت أوسوليفان في شهادتها للمحامين الأتراك، أن الأطفال رموا الجنود الإسرائيليين بالحجارة في الاحتجاج، وأن هذا كان "عملا رمزيا للتحدي لأن الحجارة ما كانت تصل إلى الجنود".

وأشارت إلى أنها مع الناشطين الآخرين، وبينهم إيغي، كانوا قلقين لأنهم متطوعون جدد، وقرروا آنذاك البقاء في الخلف من أجل سلامتهم.

وقالت: "كنت مع عائشة نور وانشغلنا بالتراجع حتى إننا لم نتمكن من توثيق شيء".

وأضافت: "نظرت مع عائشة من التل إلى مكان الجنود. وأعتقد أن عائشة نور انحنت من وراء شجرة كي ترى بصورة أوضح".

وأردفت: "وبعد بضع ثوان سمعت صوت رصاصة تصم الآذان، كانت عائشة نور على بعد ذراع مني".

وتابعت: "رأيتها تسقط ولكنني ظننت أنها وقعت حين أرادت الانحناء... حاولت أن أرفعها بكتفها الأيمن كي أرى وجهها. كان الدم يسيل من أنفها".

وفيما يتعلق بإطلاق النار على إيغي، قالت أوسوليفان: "لا أعتقد أن هذا كان حادثا. ولم يكن هذا دفاعا عن النفس أيضا".

وأضافت: "لقد كان هذا عملية إعدام بدم بارد ومخطط لها استهدفت شهودا دوليين".

وذكرت أن متطوعا آخر جاء للمساعدة قال إن قناصا كان على سطح مبنى مجاور.

وقتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة التركية الأميركية عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.

والجمعة، وصل جثمان الناشطة إلى تركيا، حيث تم دفنها السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غربي البلاد.