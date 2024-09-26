النرويج تصدر مذكرة بحث دولية عن شخص مرتبط بتفجيرات أجهزة الاتصالات في لبنان

قالت ماري إليز بونايس ميهرير من شرطة أوسلو لمحطة "إن آر كي"، إنّه "تمّ فتح ملف بشأن شخص مفقود، وأصدرنا مذكرة بحث دولية للعثور عليه".

أصدرت السلطات النرويجية، الخميس، مذكرة بحث دولية عن رجل نرويجي مفقود ربما يكون على صلة، بتسليم أجهزة الاتصالات المفخخة إلى حزب الله في لبنان، حسبما أفادت الشرطة.

وأكدت دائرة التحقيقات النرويجية الوطنية، أنّها "أصدرت مذكرة بحث دولية، من دون تحديد هوية الرجل".

وقالت ماري إليز بونايس ميهرير من شرطة أوسلو لمحطة "إن آر كي"، إنّه "تمّ فتح ملف بشأن شخص مفقود، وأصدرنا مذكرة بحث دولية للعثور عليه".

وقالت شرطة أوسلو الأسبوع الماضي إنّها بدأت "تحقيقات أولية" في تقارير صحافية تتعلّق بشركة مسجّلة في بلغاريا من قبل نرويجي استورد أجهزة بايجر ونظّم تسليمها إلى حزب الله.

وانفجرت مئات من أجهزة البايجر واللاسلكي في لبنان الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة نحو 3 آلاف آخرين بجروح.

وفي أعقاب هذه التفجيرات، فتحت السلطات البلغارية تحقيقا بعدما أفاد موقع "تيليكس" (Telex) البلغاري بأنّ شركة "نورتا غلوبال" المسجّلة في بلغاريا من قبل نروجي، استوردت هذه الأجهزة وسلّمتها لاحقا إلى حزب الله.

وفي وقت لاحق، أعلنت وكالة الأمن القومي البلغارية أنّ الشركة ليس لها علاقة بتسليم أجهزة الاتصالات المفخخة، لكنّ شرطة أوسلو أعلنت أنّها تجري تحقيقاتها الخاصّة في الأمر.

وسجّلت الشركة التي أسسها النروجي رينسون يوسي في نيسان/ أبريل 2022، عائدات بلغت حوالى 650 ألف يورو العام الماضي في خدمات استشارات إدارية لعملاء خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب إقرارها الضريبي.

ووفقا لصفحته على موقع "لينكد إن"، فقد عمل يوسي خمس سنوات تقريبا في دعم العملاء الرقمي لمجموعة الصحافة النرويجية دي إن ميديا.

وقالت الشركة لصحيفة "فيردس غانغ" إنه كان في رحلة عمل إلى الخارج، منذ الثلاثاء، ولم يتمكنوا من الاتصال به.