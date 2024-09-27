الإعصار "هيلين" يدخل البرّ في ولاية فلوريدا الأميركيّة

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة بينما كان متّجهًا فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركيّة من حيث عدد السكّان...

دخل الإعصار "هيلين" البالغ الخطورة مساء الخميس البرّ في ولاية فلوريدا الأميركيّة بقوّة إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعديّ من خمس فئات، بحسب ما أعلن المركز الوطنيّ للأعاصير.

وقال المركز إنّه "استنادًا إلى بيانات رادار دوبلر التابع لهيئة الأرصاد الجوّيّة الوطنيّة، فقد دخل الإعصار هيلين اليابسة" في منطقة بيغ بيند، شماليّ فلوريدا، "قرابة الساعة 23,10" (03:10 ت غ).

وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة بينما كان متّجهًا فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركيّة من حيث عدد السكّان.

وقال المركز الوطنيّ للأعاصير على وسائل التواصل الاجتماعيّ إنّ "الجميع على طول ساحل بيغ بيند في فلوريدا معرّضون لخطر عاصفة كارثيّة محتملة".

وأغلق مطارًا تامبا وتالاهاسي، كما غمرت المياه أجزاء من سانت بطرسبرغ ووسط مدينة تامبا وساراسوتا وتريجر آيلاند ومدن أخرى تقع على الساحل الغربيّ لولاية فلوريدا.

ووفقًا لموقع "باور أوتدج" فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من مليون منزل.

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس حذّر السكّان قبيل وصول الإعصار من أنّ "أحدًا لم يشهد عاصفة بهذه القوّة في الذاكرة الحديثة" في هذه المنطقة.

وتشعر السلطات بالقلق من خطر ارتفاع مياه البحر الّتي قد يصل مستواها إلى ستّة أمتار على السواحل، أي ما يعادل ارتفاع مبنى من طابقين.

وحذّر مايك برينان مدير المركز الوطنيّ للأعاصير من أنّ "هذا السيناريو الّذي تستحيل النجاة منه" والّذي ستترافق معه أمواج "مدمّرة" يمكن أن تأتي على منازل وتجرّف السيّارات.

ومن المتوقّع أيضًا أن تعاني ولايات جورجيا وتينيسي وكارولاينا الجنوبيّة من تداعيات الإعصار. وشملت التحذيرات الّتي أطلقتها السلطات عشرات ملايين الأميركيّين.