إيران ستبقي على المستشارين العسكريين في سورية لمساندة قوات النظام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي إن "وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل (...) بالتأكيد بحسب رغبة الحكومة السورية".

أكدت طهران، اليوم الإثنين، أنها تعتزم الإبقاء على وجود "المستشارين العسكريين" الإيرانيين في سورية لمساندة قوات النظام في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي إن "وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل (...) بالتأكيد بحسب رغبة الحكومة السورية".

ولم يحدد المتحدث ما إذا كانت طهران تعتزم زيادة عدد المستشارين أو خفضه.

وإيران هي الحليف الإقليمي الأبرز لنظام بشار الأسد، ووفرت له دعما واسعا عقب اندلاع النزاع في بلاده عام 2011، خصوصا عبر إرسال "مستشارين عسكريين" لتوفير الدعم للقوات الحكومية في مواجهة فصائل معارضة مسلّحة.

وأعلنت السلطات الإيرانية خلال الأعوام الماضية، مقتل العديد من هؤلاء المستشارين إما في معارك وهجمات ميدانية، أو في ضربات جوية تشنّها إسرائيل على الأراضي السورية.

وأفادت طهران الخميس بمقتل ضابط في الحرس الثوري الإيراني في هجوم شنّه مسلحون قرب مدينة حلب في شمال سورية، غداة اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى حليفة لها بدأت هجوما واسعا.

وأكد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأحد "أهمية دعم الحلفاء" في "التصدي للهجمات الإرهابية"، وذلك عقب استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في دمشق.

وتوجه الأخير الى تركيا الإثنين حيث التقى نظيره هاكان فيدان للبحث في الأوضاع الإقليمية لا سيّما الوضع في سورية، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.