عشرات القتلى والجرحى بضربة روسية على زابوريجيا الأوكرانية

كانت السلطات الأوكرانية أشارت صباحا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية في القصف الروسي على منطقتي دونيتسك (شرق) وخيرسون.

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأُصيب 19 آخرون، في ضربة صاروخية روسية "دمرت" عيادة خاصة في مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، في حصيلة مرشحة للارتفاع بحسب السلطات.

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وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على حسابه على تطبيق تلغرام إن الهجوم وقع، الثلاثاء، واستهدف "بنى تحتية مدنية" وسط مدينة زابوريجيا.

من جهتها، أعلنت الشرطة في حصيلة جديدة أنّ القصف أوقع أربعة قتلى و19 جريحا، أحدهم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وأعربت الشرطة عن خشيتها من ارتفاع الحصيلة، مشيرة إلى أنّ أعمال البحث تحت الأنقاض لم تنته بعد.

ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الهجوم الوحشي" الذي شنته القوات الروسية، وأدى أيضا إلى تدمير مبنى يضم مكاتب ومباني أخرى.

ودعا مجددا الغربيين إلى تسليم أوكرانيا مزيدا من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك بطاريات باتريوت الأميركية لإنقاذ "آلاف الأرواح" من "الرعب الروسي".

وقال زيلينسكي "إن العالم يملك ما يكفي من الأنظمة للقيام بذلك، والمسألة تعتمد بالكامل على القرارات السياسية".

في الأسابيع الأخيرة، كثّفت روسيا ضرباتها على جنوب أوكرانيا وأسفر هجوم روسي شنّ الجمعة عن مقتل 10 أشخاص في زابوريجيا.

ويشير خبراء وجنود أوكرانيون إلى احتمال أن تحضر روسيا لعملية برية جديدة في الجبهة الجنوبية، لا سيما في منطقة زابوريجيا، حيث الوضع على حاله تقريبا منذ أشهر عدّة.

ومن شأن هجوم من هذا القبيل أن يشكل تحديا إضافيا للجيش الأوكراني الذي يواجه صعوبات عدة على الجبهة الشرقية، ويسيطر على جزء صغير من منطقة كورسك الروسية المحاذية لأوكرانيا.

وكانت السلطات الأوكرانية أشارت صباحا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية في القصف الروسي على منطقتي دونيتسك (شرق) وخيرسون.