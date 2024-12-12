بريطانيا وفرنسا وألمانيا تهدد بإعادة العقوبات على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران أبلغت مجلس الأمن استعدادها لتفعيل آلية "الرد السريع" لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لزم الأمر، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسارع تخصيب اليورانيوم.

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، "إذا تطلب الأمر"، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

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وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 تشرين الأول/ أكتوبر من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع "بشكل كبير" تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من مستوى 90% تقريبا اللازمة لتصنيع أسلحة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الإستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حزب الله في لبنان إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سورية.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. فيما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة "يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض".

وقالوا "نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية الرد السريع إذا تتطلب الأمر".

وجاءت هذه الرسالة ردا على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أعقبت مذكرة أولية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر. وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

وجاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.