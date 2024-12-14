طهران: لن نعيق تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد إسلامي: "قمنا بزيادة القدرات ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضًا"

أكّدت طهران أنها وافقت على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت "إرنا"، السبت، عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قوله "حتى اليوم، لم ولن نشكل عائقًا أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية" وذلك "في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف إسلامي على هامش زيارته لمعرض الإنجازات النووية، "من الطبيعي أن التغيير في حجم النشاط النووي يغير أيضًا مستوى المراقبة، وقمنا بزيادة القدرات ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضًا".

وتأتي تصريحات إسلامي بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران وافقت على زيادة إجراءات المراقبة.

وجاء في التقرير، بحسب الوكالة الفرنسية، أن "إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة" إجراءات المراقبة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في جنوب طهران.

يشار إلى أن طهران أعلنت مطلع كانون الأول/ديسمبر، البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو "ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل انتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 %"، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60 % تقترب إيران من نسبة 90 % اللازمة لصنع سلاح نووي.

وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، خصوصًا لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.