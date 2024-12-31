مونتينيغرو تسلم دو كوون مؤسس العملات الرقمية المشفرة إلى أميركا

بعد أشهر من الجدل القانوني، سلمت مونتينيجرو مؤسس العملات الرقمية دو كوون إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهم الاحتيال على خلفية انهيار عملتي تيرا ولونا. تم تسليمه بعد رفض طلب التسليم الكوري الجنوبي.

سلمت جمهورية مونتينيغرو (الجبل الأسود)، اليوم الثلاثاء، دو كوون، مؤسس العملات الرقمية الكورية الجنوبية والمعروف بلقب "ملك العملات المشفرة"، إلى الولايات المتحدة، بعد قرار بقبول طلب التسليم الأميركي ورفض الطلب الكوري الجنوبي.

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ووفقًا للسلطات المحلية، تم تسليم كوون إلى ضباط مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) عند المعبر الحدودي بمطار بودغوريتشا من قبل ضباط المكتب المركزي الوطني للإنتربول في مونتينيغرو، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأفادت شرطة الجبل الأسود، في بيان رسمي، بأنه "اليوم، في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم تسليم دو كوون إلى سلطات إنفاذ القانون المختصة في الولايات المتحدة ورجال مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)".

يذكر أن كوريا الجنوبية، وطن كوون الأصلي، والولايات المتحدة تقدما بطلبين لتسليمه بعد صراع قانوني طويل. ويتهم الادعاء في كلا البلدين كوون بالاحتيال، من بين تهم أخرى. وكان قد تم اعتقال كوون في مونتينيغرو في آذار/ مارس 2023.

في وقت سابق، قضت المحكمة العليا في مونتينيغرو بأن طلبي التسليم كانا قانونيين، مما منح وزير العدل خيار الاختيار بين البلدين، ليختار في نهاية المطاف تسليمه إلى السلطات الأميركية.

وكان كوون قد أسس العملتين المشفرتين "تيرا" و"لونا" في سنغافورة، لكن النظام انهار بشكل مفاجئ في أيار/ مايو 2023، مما أدى إلى خسائر ضخمة تقدر بحوالي 40 مليار دولار.

وبعد الإفلاس، اختفى كوون، وأصدر الإنتربول مذكرة اعتقال دولية بحقه في أيلول/ سبتمبر 2022. وفي آذار/ مارس 2024، تم اعتقاله وشريكه التجاري هون تشاند يون في بودغوريتشا أثناء محاولتهما السفر إلى دبي بجوازي سفر مزورين من كوستاريكا.

وتم الحكم عليهما بالسجن في مونتينيغرو لعدة أشهر بتهمة تزوير الوثائق، قبل احتجازهما في انتظار تسليمهما.