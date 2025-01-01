أول أيام 2025.. مئات الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لفلسطين

شارك مئات الآلاف من الأتراك في مظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول، صباح اليوم، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.

انطلقت في مدينة إسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات الآلاف، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في قطاع غزة منذ نحو 15 شهرا.

المظاهرة نظمتها "منصة الإرادة الوطنية" في تركيا، حيث وجهت دعوة عامة للجماهير للاحتشاد في الساعة 8.30 بالتوقيت المحلي من صباح 1 كانون الثاني/ يناير 2025، عند جسر غالاطة التاريخي بإسطنبول.

وتضم "منصة الإرادة الوطنية" 308 منظمات مجتمع مدني تركية.

وتحركت الجموع الغفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر انطلقت من مسجد آيا صوفيا والسلطان أحمد وجامع الفاتح، ويني جامع، وغيرها باتجاه جسر غالاطة.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.

كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتعد هذه المظاهرة الثانية على التوالي، إذ تجمع مئات الآلاف في صباح أول أيام 2024، فوق جسر غالاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع غزة. وحينها، انطلقت المظاهرة عقب صلاة الفجر من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد والسليمانية نحو جسر غالاطة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.