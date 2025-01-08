تصريحات ترامب تثير حفيظة الكنديين والبنميين.. "سيادة غير قابلة للتفاوض"

في الأسابيع الأخيرة، أثار ترامب، الذي سيدخل البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مراراً، إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة.

أكّد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته، ميلاني جولي، الثلاثاء، أنّ أوتاوا "لن تنحني" أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الذي دعا إلى ضمّ بلدهما للولايات المتّحدة.

في الأسابيع الأخيرة، أثار ترامب، الذي سيدخل البيت الأبيض بعد أقل من أسبوعين، مراراً، إمكانية انضمام كندا للولايات المتّحدة.

كما تحدّث ترامب أكثر من مرة عن "الحاكم ترودو"، مستعملاً لقب قادة الولايات الأميركية.

هدّد ترامب، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، باستخدام "القوة الاقتصادية" ضدّ كندا، الحليف الذي يتلقّى "الدعم" من الولايات المتّحدة لضمان أمنه، على حدّ قوله.

لم تردّ السلطات الكندية سابقاً على سخرية وتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، الذي يهدّد أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية مع جارته الشمالية إلى 25%.

لكنّ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أكّد، الثلاثاء، أنّ "كندا لن تكون أبدا، إطلاقا، جزءا من الولايات المتّحدة".

اعتبرت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أنّ "تصريحات الرئيس المنتخب ترامب تظهر عدم فهم كامل لكون كندا بلداً قوياً. لن ننحني أبدا في مواجهة التهديدات".

ساهمت هجمات دونالد ترامب، في الأسابيع الأخيرة، في تفاقم الأزمة السياسية الكندية، التي أدّت إلى استقالة جاستن ترودو، الذي يتولّى السلطة منذ عام 2015.

إثارة حفيظة البنميين

أكّد وزير الخارجية البنمي، خافيير مارتينيز-آشا، الثلاثاء، أنّ سيادة بلاده "ليست قابلة للتفاوض"، وذلك ردّا على تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإعادة السيادة على قناة بنما إلى الولايات المتّحدة.

قال الوزير إنّ "الرئيس خوسيه راوول مولينو سبق أن أعلن أنّ السيادة على قناتنا ليست قابلة للتفاوض، وهي جزء من تاريخنا النضالي"، مشدّدا على أنّ القناة "أعيدت إلى غير رجعة".

الرئيس الأميركي المنتخب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الجاري، أثار مؤخرا سخط السلطات البنمية بتهديده باستخدام القوة العسكرية لاستعادة القناة، التي تربط بين المحيطين والممتدّة على 80 كيلومترا، إذا لم تخفّض رسوم العبور بالنسبة إلى السفن الأميركية.

قناة بنما، التي شيّدتها الولايات المتحدة، ودشّنت في العام 1914، انتقلت السيطرة عليها إلى الإدارة البنمية في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999، بموجب معاهدات أبرمت سنة 1977 بين الرئيس الأميركي يومئذ، جيمي كارتر، ونظيره البنمي، الرئيس القومي، عمر توريخوس.

الثلاثاء، رفض ترامب مجدّدا استبعاد اللجوء إلى القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما، مكرراً انتقاداته لقرار منح بنما السيطرة على الممر المائي، والذي اتخذه الرئيس الأسبق، جيمي كارتر، الذي توفي الشهر الماضي.

خلال مؤتمر صحافي، في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، قال ترامب، ردّا على سؤال بشأن ما إذا كان يستبعد القيام بتحرك عسكري ضدّ قناة بنما وغرينلاند: "يمكنني أن أقول التالي: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي"، مضيفاً: "لن أعلن التزامي بذلك (أي عدم القيام بتحرك عسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".