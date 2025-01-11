المكسيك.. انطلاق الحملة الرئاسية لنزع السلاح

يشجع البرنامج الذي أطلق عليه اسم "نعم لنزع السلاح، نعم للسلام" مالكي الأسلحة النارية في المكسيك على تسليم أسلحتهم دون الكشف عن هويتهم مقابل مبلغ معين من المال.

أطلقت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، رسميًا حملتها ضد انتشار الأسلحة النارية وذلك في ساحة كنيسة سيدة غوادالوبي الشهيرة في مكسيكو.

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ويشجع البرنامج الذي أطلق عليه اسم "نعم لنزع السلاح، نعم للسلام"، مالكي الأسلحة النارية في المكسيك على تسليم أسلحتهم دون الكشف عن هويتهم مقابل مبلغ معين من المال، حتى في الكنائس.

وقالت الرئيسة خلال إطلاق الحملة، الجمعة، إن هذا البرنامج "يعني أنه يمكن تسليم سلاح موجود في المنزل، من دون أي تحقيق، مقابل مبلغ مالي، وذلك من أجل أن يتم إتلافه".

وفي خطوة رمزية، دمّر جنود سلاحًا، وقام أطفال برفقة ذويهم باستبدال أسلحتهم البلاستيكية بألعاب أخرى.

وسألت شينباوم "لماذا يجب أن نعلم أطفالنا أي شيء يتعلق بالعنف؟"

ومن المنتظر ان يمتد برنامج نزع السلاح ليشمل البلد بكامله، بالتعاون مع "السلطات الدينية المكسيكية وبتنسيق من وزارات الدفاع والداخلية والأمن العام"، بحسب تقرير للوكالة الفرنسية، اليوم السبت.

يشار إلى أنه بدأ تنفيذ هذا البرنامج في مدينة مكسيكو منذ أيار/مايو 2019، وقد أنشأته الرئيسة المكسيكية عندما كانت عمدة العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 9,2 ملايين نسمة.

وفي عام 2023، سجلت المكسيك 31062 جريمة قتل، 70% منها بسبب أسلحة نارية، وفقًا لأرقام أولية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويرتبط ثلاثة أرباع جرائم القتل باشتباكات بين جماعات إجرامية للسيطرة على طرق أو أسواق مخدرات، بحسب ما قال الرئيس السابق، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.