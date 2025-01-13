صور | تقديرات: خسائر حرائق لوس أنجلوس 275 مليار دولار

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 11% فقط من حريق باسيفيك باليساديس الذي التهم مساحة تبلغ 23,713 فدانا (96 كيلومترا مربعا). وزحفت النيران باتجاه حي برينتوود.

بلغت تقديرات الخسائر والكلفة الاقتصادية للحرائق المندلعة في أجزاء واسعة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية ومحيطها، ما بين 250 مليار دولار إلى 275 مليار دولار.

جاء ذلك وفق آخر تقديرات نشرتها شركة "AccuWeather" الأميركية لخدمات التنبؤ بالطقس حول العالم، حول خسائر الحرائق المستمرة في لوس أنجلوس.

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وكانت "AccuWeather" قد أعلنت الأسبوع الماضي تقديراتها حول خسائر الحرائق، بما يتراوح بين 52 مليار دولار و57 مليار دولار.

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وفي 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، اندلعت في لوس أنجلوس حرائق غابات ضخمة، ساعدت على تأجيجها الرياح الشديدة والطقس الجاف.

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ولاحقا، أعلنت إدارة الإطفاء بالمدينة، انتشار الحرائق إلى مناطق أخرى، وأن الرياح القوية تساعد على توسعها، وتعرقل جهود رجال الإطفاء لإخمادها.

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وكان أشدها حريق بمنطقة باسيفيك باليساديس، والذي امتدّ على مساحة نحو 3 آلاف هكتار (30 كلم مربع)، ووصف بأنه الأشدّ فتكا في التاريخ الحديث لمدينة لوس أنجلوس، بحسب سلطات ولاية كاليفورنيا.

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والتهمت الحرائق في لوس أنجلوس ومحيطها أكثر من 12 ألف مبنى، وتسببت بخسائر مادية جسيمة، في واحدة من أكثر الحرائق تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، إن هذه الحرائق قد تكون الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنها دمرت آلاف المنازل، وأجبرت 100 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من رياح قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة، ما يهدد بتفاقم الوضع.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 11% فقط من حريق باسيفيك باليساديس الذي التهم مساحة تبلغ 23,713 فدانا (96 كيلومترا مربعا). وزحفت النيران باتجاه حي برينتوود الراقي، ما أدى إلى استنفار كبير لفرق الإطفاء باستخدام الطائرات ومواد الإطفاء الثقيلة.

أما حريق إيتون في سفوح التلال شرقي لوس أنجلوس، فقد التهم 14,117 فدانا (57 كيلومترا مربعا)، وهي مساحة تعادل تقريبا حجم مانهاتن. وارتفعت نسبة السيطرة عليه إلى 27% مقارنة بـ15% في اليوم السابق.

في المناطق الشمالية من المدينة، أعلنت فرق الإطفاء السيطرة على 89% من حريق هيرست، بينما تم احتواء ثلاثة حرائق أخرى بشكل كامل. ومع ذلك، لا تزال بعض المناطق داخل خطوط الاحتواء مشتعلة، وفقا لتقرير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

ووصفت عضو مجلس مشرفي مقاطعة لوس أنجلوس، ليندسي هورفاث، الوضع بأنه "ليلة أخرى من الرعب والحسرة لا يمكن تصورها"، مشيرة إلى الصدمة التي يعيشها السكان.

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