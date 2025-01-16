تقرير: عقوبات أميركية مرتقبة على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

ذكر مصدر أن العقوبات التي ستُفرض على البرهان، تأتي عقب استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين، والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

ستفرض الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الخميس، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بأنها مطّلعة.

وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين، والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات، وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.

أطباء بلا حدود تعلق عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان

وفي سياق ذي صلة، قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إنها علقت عملياتها في مقاطعتين بجنوب السودان بعد تعرض موظفيها لهجوم من جماعة مسلحة.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، أن ستة من موظفيها كانوا يسافرون عبر نهر في ولاية أعالي النيل في شمال شرق البلاد الأربعاء، بعد تسليم إمدادات المستشفيات عندما تعرضوا للهجوم.

وذكر بيان "فتح مسلحون مجهولون النار على القوارب، مما أجبر موظفي أطباء بلا حدود على القفز في النهر والسباحة إلى بر الأمان في قرية قريبة". وأصيب أحد الموظفين أثناء الهروب.

وقال رئيس بعثة المنظمة في البلاد، زكريا مواتيا، إن "مثل هذه الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية غير مقبولة، وتسلط الضوء على البيئة المتقلبة التي تعمل فيها المنظمات الإنسانية في جنوب السودان".

وأضاف "يعاني الأشخاص الذين يعيشون في ناصر وأولانغ بالفعل وصولا محدودا إلى الرعاية الصحية، كما أن تأثير مثل هذا العنف يزيد من تعريض تقديم الخدمات الطبية الأساسية للخطر".

وأعلنت أطباء بلا حدود أنها اضطرت إلى تعليق جميع رحلاتها إلى المناطق النائية في مقاطعتي ناصر وأولانغ.