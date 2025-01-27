الكرملين ينتظر إشارات من واشنطن بشأن لقاء محتمل بين ترامب وبوتين

أشاد بوتين الجمعة بترامب ووصفه بأنه رجل "ذكي" و"براغماتي"، قائلا إن النزاع ربما ما كان ليبدأ في عام 2022 لو كان رئيسا.

أعلن الكرملين الإثنين أنه ما زال ينتظر الحصول على "إشارات" من الولايات المتحدة بشأن اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.

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وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين "حتى الآن، لم نحصل على أي إشارات من الأميركيين. ما زال هناك استعداد. ما زال هناك نفس الاستعداد، بحسب ما سمعنا، في الجانب الأميركي".

وأدى النزاع الأوكراني الذي اندلع قبل نحو ثلاث سنوات إلى تدهور العلاقات بين القوتين النوويتين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

وقال ترامب الذي تولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الخميس إنه مستعد للقاء بوتين "على الفور" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأشاد بوتين الجمعة بترامب ووصفه بأنه رجل "ذكي" و"براغماتي"، قائلا إن النزاع ربما ما كان ليبدأ في عام 2022 لو كان رئيسا.

وحذرت كييف من استبعادها من أي محادثات سلام بين الرئيسين، متهمة بوتين بأنه يحاول "التلاعب" بترامب.